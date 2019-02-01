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Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Общество

Период предупреждения распространяется на время с вечера 1 февраля до утра 2 февраля

Москва, 1 февраля 2019, 15:45 — REGNUM  Завтра, 2 февраля, в столице России в связи с туманом объявлен желтый уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, период предупреждения распространяется на время с 21:00 мск 1 февраля до 09:00 2 февраля.

«Степень интенсивности погодных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, туман», — отметили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили, что в Москве 1 февраля усилится влияние сибирского антициклона, и это спровоцирует гололедицу.

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