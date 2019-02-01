В США собрали $200 тыс. на помощь разоренной владелице бара на Багамах

Нассау, США, , 15:34 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю о том, как пользователи сервиса GoFundMe собрали $200 тыс. на помощь владелице бара на Багамах, которая пострадала от недобросовестных организаторов фестиваля FYRE. Об истории женщины рассказала компания Netflix в своём новом фильме.

Картина получила название «FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась», она посвящена элитному фестивалю, стоимость билетов на который доходила до $12 тыс. Владелица местного бара Мэрианн Ролл круглосуточно кормила приехавших гостей, потратив все свои сбережения, но в итоге организаторы ей не заплатили и она оказалась фактически разорена.

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Напомним, в октябре 2018 года в США организатора FYRE — бизнесмена Билли Макфарланда приговорили к шести годам тюрьмы за мошенничество. Также суд обязал его выплатить штраф в размере $26,2 млн.

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