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В Сеуле увеличат минимальную стоимость такси

Общество

Минимальную ставку увеличат до $3,4

Сеул, 1 февраля 2019, 15:26 — REGNUM  Предполагается, что минимальная ставка такси в столице Южной Кореи увеличится до 3800 вон (~$3,4), сообщает информационное агентство Yonhap News.

Согласно заявлению администрации города Сеула от 1 января, на данный момент ведутся переговоры о повышении стоимости с таксомоторными компаниями.

Если увеличение стоимости одобрят, то минимальная стоимость такси увеличится с 3000 вон (~$2,7) до 3800 вон (~$3,4) с 16 января.

Кроме того, в ночное время (с полуночи до 4 часов утра) минимальная сумма также увеличится с 3600 вон (~$3,2) до 4600 вон (~$4,1).

Известно, что последнее повышение тарифов в городе Сеуле было 5 лет и 4 месяца назад. В октябре 2013 года стоимость такси увеличилась с 2400 вон (~$2,1) до 3000 вон (~$2,7).

В Южной Корее распространены такси со счетчиком. При посадке в такой вид такси начинается отсчет с фиксированной суммы 3000 вон (~$2,7) — это оплата первых двух км пути. Далее сумма увеличивается на 100 вон (~$0,08) каждые 150 метров.

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