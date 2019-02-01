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Тюменец за месяц прописал в крошечной квартире почти 300 мигрантов

Общество

И не собирался обеспечивать гостям из Средней Азии проживание

Тюмень, 1 февраля 2019, 15:23 — REGNUM  В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о фиктивной регистрации 296 мигрантов. Тюменец всех их прописал в своей квартире площадью 19 квадратных метров в течение месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 27-летний обладатель 19-метровой квартиры в Тюмени с 15 мая по 22 июня 2018 года через многофункциональный центр направил в отделение по вопросам миграции уведомления о прибытии в его квартиру площадью 296 мигрантов из Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Однако обеспечивать их крышей над головой он не собирался, что является уголовным деянием по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ»).

Против гостеприимного тюменца возбуждено уголовное дело. Материалы после утверждения прокурором направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

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