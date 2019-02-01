Разочарование народа властями РФ растёт и будет расти – прогноз социолога

Москва, , 15:38 — REGNUM Депутаты и чиновники в РФ перестали стесняться, и население всё чаще слышит в свой адрес обвинения в иждивенчестве и лени, из-за чего всё сильнее разочаровывается в социальной политике государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля рассказала социолог, руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина, комментируя итоги опроса, показавшего, что 45% граждан РФ находят неверным тот путь, по которому движется Российская Федерация.

«Всё зависит не только от того, как посчитали, — сказала Очкина. — Нет оснований обвинять социологические службы в том, что они о чем-то умалчивают. Всё зависит от того, как были заданы вопросы. «Неверный путь» — это очень трактуемое понятие. Оно зависит от того, как вы прочитали неверность этого пути. Тот, кто интересуется теориями социального развития, сказал бы, что до сих все идут по неправильному пути, так как мы до сих пор не предпринимаем попыток к тому, чтобы преодолеть противоречия капитализма. Кто-то считает, что неверный путь связан с потаканием коррупции. Кто-то просто был раздражён, когда отвечал на эти вопросы».

В то же время Очкина подчеркнула, что значение имеет не конкретная цифра в 45%, а то, что показатель в принципе приближается к половине.

«Это индикатор того, что недовольство приобретает обобщённую форму очень сильного недовольства курсом, — сказала социолог. — Если сравнить это с браком, можно сказать, что брак может быть не слишком удачный, не слишком мирный, но люди воспринимают очередные столкновения, ссоры как часть жизни. И им не приходит в голову, что это означает конец их отношений. А есть ситуации, после которых становится понятно, что всё надо менять, и они начинают предполагать, что их нынешнее существование уже не имеет прежней однозначной предопределённости».

В ситуации с недовольством граждан РФ курсом страны, как отметила Очкина, большую роль сыграли те реформы, которые власть провела в 2018 году.

«Число разочарованных в социальной политике государства будет расти постольку, поскольку эта политика будет становиться всё более жёсткой к людям, — спрогнозировала социолог. — Чиновники и депутаты и люди в целом, имеющие отношение к распределению бюджетных денег, перестали стесняться, и простые граждан постоянно слышат в свой адрес обвинения в иждивенчестве, в лени и прочих грехах. Звуковое оформление той политики, которую проводит власть, крайне оскорбительно и неприятно для населения. А значит, число тех, кто будет разочаровываться и приходить к печальным выводам, будет только расти».

Напомним, как сообщил сайт «Левада-центра», по результатам опроса, проведённого его экспертами, 45% респондентов заявили, что, по их мнению, страна движется неверным путём. Однако 42% полагают, что РФ следует в правильном направлении. Еще 13% опрошенных затруднились ответить.

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