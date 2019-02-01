На Украине запретили книги из РФ за упоминание Ленина, Сталина и Безрукова

Киев, , 15:21 — REGNUM Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию Украины тринадцати книг, сообщил 1 февраля официальный сайт ведомства.

Под запретом оказались детские книги, проиллюстрированные советскими флагами, а также символикой вооружённых сил РФ.

Украинские цензоры запретили книгу Никиты Непряхина «Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации», в которой примерами эффективной аргументации служили фрагменты выступлений В.И. Ленина и И.В. Сталина.

«В духе имперской идеологии государства агрессора написана книга российского журналиста Андрея Шарыя «Балканы: окраины империй», который излагает утверждения по типу: «будущее связанных узами народов способна гарантировать только общая для всех Российская империя», — сказано в сообщении.

Также комитет запретил книгу сочинений Сергея Довлатова, поскольку в предисловии упомянут «известный украинофоб Сергей Безруков, чьё имя внесено министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине запретили популярную на Западе книгу шведского историка и журналиста Андреса Ридела «Книжные воры». В ней в негативном ключе упомянут «атаман» УНР Симон Петлюра, известный жестокими еврейскими погромами во время Гражданской войны.

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