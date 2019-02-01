Пострадавшей от «худшего фестиваля в истории» пожертвовали $200 тысяч

Нассау, , 15:55 — REGNUM На краудфандинговой платформе GoFoundMe собрали более $212 тыс. для владелицы бара на Багамах, пострадавшей из-за «худшего фестиваля в истории» Fyre. Пользователи узнали о женщине после выхода документального фильма «FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась».

Бар Мэрианн Ролл находился рядом с территорией фестиваля. Поскольку площадка оказалась не готова к проведению мероприятия, участников отвезли в её заведение. Владелица узнала о первом большом потоке посетителей всего за полчаса до их приезда. Ролл рассказала, что с ней работали еще десять человек, которые готовили еду 24 часа в сутки в течение нескольких дней. Чтобы заплатить работникам, женщина потратила $50 тысяч из собственных сбережений.

«Я не люблю говорить о фестивале. Они причинили мне очень много боли. Никто не вернулся и не сказал: «Давайте компенсируем расходы, ведь она поступила правильно», — рассказала Мэрианн.

Узнав её историю, пользователи соцсетей начали поддерживать владелицу бара и запустили кампанию на GoFoundMe. За несколько дней они пожертвовали более $212 тысяч.

«Вы взяли на себя ответственность, когда никто другой не сделал этого. Ваша доброта и щедрость — пример для всех нас», — пишет Дженн В.

«Этот документальный фильм разбил мне сердце. Что они сделали с вами! Мы здесь для вас», — отмечает Мэйбел С.

Напомним, ранее Hulu и Netflix выпустили документальные фильмы о музыкальном фестивале Fyre Festival, который должен был состояться на одном из Багамских островов в конце апреля 2017 года. Мероприятие рекламировали известные модели и звёзды Instagram, а билеты стоили несколько тысяч долларов. Гостям обещали VIP-номера, выступления знаменитых артистов, частные самолёты и еду от лучших шеф-поваров мира. Вместо этого участники фестиваля обнаружили палатки без кроватей, биотуалеты, отсутствие известных артистов и еду из контейнеров. Журналисты прозвали мероприятие «худшим фестивалем в истории».

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