Пятница, 1 Февраля 2019 года
15:18:12 МСК

ЕР не сформировала позицию по штрафам за неявку в военкомат — Исаев

Общество

Законопроект будет дополнительно обсуждаться

Москва, 1 февраля 2019, 15:13 — REGNUM  Законопроект о штрафах за неявку в военкомат не проходил координационный совет фракции «Единая Россия», инициатива будет обсуждаться с авторами дополнительно, заявил первый замглавы фракции в Госдумы Андрей Исаев.

«Законопроект не обсуждался на координационным совете фракции. Мы будем дополнительно обсуждать этот документ с авторами», — сказал Исаев журналистам.

Парламентарий напомнил, что все законопроекты депутатов фракции «Единая Россия» должны пройти обязательную процедуру обсуждения в рамках координационного совета.

«По внесенному законопроекту позиция фракции не выработана», — сказал Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, существенно повышающий штрафы за нарушения в области воинского учета, внес в Госдуму депутат Андрей Красов («Единая Россия»). Штрафы повышаются в десять раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Штрафы для уклонистов от армии могут повысить в десять раз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить