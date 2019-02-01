ЕР не сформировала позицию по штрафам за неявку в военкомат — Исаев

Москва, , 15:13 — REGNUM Законопроект о штрафах за неявку в военкомат не проходил координационный совет фракции «Единая Россия», инициатива будет обсуждаться с авторами дополнительно, заявил первый замглавы фракции в Госдумы Андрей Исаев.

«Законопроект не обсуждался на координационным совете фракции. Мы будем дополнительно обсуждать этот документ с авторами», — сказал Исаев журналистам.

Парламентарий напомнил, что все законопроекты депутатов фракции «Единая Россия» должны пройти обязательную процедуру обсуждения в рамках координационного совета.

«По внесенному законопроекту позиция фракции не выработана», — сказал Исаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект, существенно повышающий штрафы за нарушения в области воинского учета, внес в Госдуму депутат Андрей Красов («Единая Россия»). Штрафы повышаются в десять раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Штрафы для уклонистов от армии могут повысить в десять раз