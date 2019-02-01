Спасатели эвакуируют с судна украинского моряка в Керченском проливе

Симферополь, , 15:12 — REGNUM Украинского моряка с судна «Канопус», которое находится в Керченском проливе, в ближайшее время планируют эвакуировать в порт Кавказ. Об этом «Крыминформу» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, гражданин Украины почувствовал себя плохо, ему необходима медпомощь. Спасатели решили эвакуировать моряка, поэтому в настоящее время решается вопрос с пограничной службой.

Источник добавил, что моряк, вероятно, будет эвакуирован с корабля сотрудниками катера «Романтик», выход которого из порта Кавказ ожидается в ближайшее время.

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