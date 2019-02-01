В Алма-Ате пресекли канал незаконной миграции из Китая и Узбекистана

Алма-Ата, Казахстан, , 15:10 — REGNUM Правоохранительные органы Алма-Аты пресекли деятельность группы лиц, которая занималась организацией миграции граждан Китая и Узбекистана в Казахстан, сообщает 1 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД республики.

В ходе проведения спецоперации в Чимкенте были задержаны 73 гражданина Китая и 137 граждан Узбекистана, незаконно пребывающие на территории Казахстана.

В МВД добавили, что незаконный канал миграции был организован двумя гражданами Китая и одной гражданкой Казахстана. Трое подозреваемых задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года суд Мангистауской области Казахстана принял решение депортировать 77 иностранных граждан, незаконно пребывающих в республике.

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