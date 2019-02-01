В сети набирает популярность видео с незрячим геймером, играющим в GOW

Ванкувер, Канада, , 15:40 — REGNUM В сети набирает популярность видео, на котором незрячий геймер с ником SightlessKombat играет в Gears of War 4. В бою геймер полагается только на слух и особую тактику, сообщает PCGamesN.

«Иногда полезно стрелять вслепую — в буквальном смысле», — говорит SightlessKombat.

Геймер проходит «режим орды», в котором нужно сражаться с постоянно наступающими волнами противников. Механика Gears of War 4 сосредоточена на огнестрельном оружии и постоянном использовании укрытий, однако SightlessKombat поступает по-своему. Геймер преимущественно использует ближний бой и совсем не пользуется укрытиями — таким образом он смог пройти до пятой волны врагов.

Разработчики знают о своём незрячим поклоннике. Ранее, специально для всех геймеров с нарушением зрения, они создали отдельную функцию Fabrication Ping — она добавляет звуковой сигнал ко всем фабрикаторам (особые предметы в игре), чтобы геймерам было проще отыскать их на слух.

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