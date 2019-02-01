В Южной Корее резко выросло число киберпреступлений

Сеул, , 15:56 — REGNUM Количество преступлений, совершенных хакерами и интернет-мошенниками в Южной Корее выросло на 14% за 2018 год. Всего зафиксировано около 150 тысяч подобных случаев, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные правоохранительных органов. Ожидается, что в 2019 году тенденция останется прежней, и число преступлений с использованием электронной почты и мессенджеров продолжит увеличиваться.

Из 150 тысяч уже совершенных и зарегистрированных преступлений 123 тысячи были связаны с использованием чужих личных данных, взломами аккаунтов и похищением средств со счетов в банках. Злоумышленники задействуют главным образом социальные сети и мессенджеры, например, KakaoTalk, WhatsApp, а также проникают в информационные системы крупных компаний. Одним из новых явлений является использование интернета вещей — предметов быта, подключённых к сети. Например, кофемашины, холодильники и телевизоры могут применяться при организации DDoS-атак на сайты.

Правоохранители призывают граждан не открывать подозрительные электронные письма, не переходить по фишинговым ссылкам и внимательно следить за распространением личных данных в сети.