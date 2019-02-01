В Якутске русскоязычным ученикам отказали в приеме в школу «Айыы Кыhата»

Якутск, , 14:55 — REGNUM В одном из микрорайонов Якутска в недавно открывшуюся школу «Айыы Кыhата» отказываются принимать русскоязычных детей. Об этом пишет портал News.Ykt.Ru.

Отмечается, что конфликт между жителями микрорайоне и руководством учебного заведения разгорелся после того, как родители учеников школы №33, филиал которой может вскоре закрыться, начали подавать заявления о переводе детей в национальную школу «Айыы Кыhата».

Сообщается, что часть родителей, чьи дети ходят в национальную школу и руководство «Айыы Кыhата» выступили против приема русскоязычных учеников, не говорящих на якутском.

«Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не будет. Но директор сказала, что мест нет и она не будет принимать русскоязычных детей», — цитирует портал слова одной из жительниц микрорайона.

По мнению жителей, в густонаселенном микрорайоне следовало бы сначала построить общеобразовательную школу, где были бы классы и для русскоязычных детей, и для школьников, говорящих на национальном языке.

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Напомним, ранее в Якутии предлагали внести в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) нормативы изучение государственного языка в республиках, а остальное регулирование языкового вопроса оставить на усмотрение самих субъектов.

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