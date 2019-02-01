Архангельская область за год потеряла более 10 тысяч человек

Архангельск, , 14:50 — REGNUM В 2018 году в Архангельской области продолжилось сокращение численности населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

По данным статистики, за год население регион сократилось на 10,6 тысяч человек и составило 1 млн 144 тысячи человек.

На сокращение численности главным образом влияет продолжающийся миграционный отток северян за пределы региона — 65% общей убыли. В результате миграции за 2018 год регион потерял 6,9 тыс. жителей, то есть в область приехали 17,8 тыс. человек, а уехали за ее пределы 24,7 тысяч.

Доля естественной убыли в общем сокращении численности населения составила 35%(3,7 тыс. человек). За этот период в области родилось 11,3 тысяч человек, это на 8,4% меньше, чем в 2017 году. Важным достижением регионального минздрава в минувшем году стало значительное сокращение младенческой смертности — почти на 30%. При этом общая смертность в регионе по-прежнему превышает рождаемость. В 2018 году в области выдано 15 тысяч свидетельств о смерти. Главными недугами северян остаются болезни системы кровообращения — от них скончались 8,6 тысяч человек, то есть более 57% от всех умерших.

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