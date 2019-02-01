У берегов Турции обнаружена фашистская субмарина

Анкара, , 14:47 — REGNUM Как передает Axar. az со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu Ajansı, в ходе съемок очередной серии документальной программы Mavi Tutku телеканала TRT World, турецкое поисково-спасательное судно Akin в двух милях от населенного пункта Агва обнаружило глубине 40 метров подводную лодку нацистов U-23. Но дело в том, что о местонахождении этой лодки писал еще в 2008 году турецкий исследователь Сельджук Колай, который с группой исследователей изучал судьбу шести немецких подлодок, которые противостояли советскому флоту в Черном море. С помощью специального оборудования им удалось обнаружить корпуса субмарин на расстоянии 3−5 км от берегов Турции. Сельджук Колай был уверен, что спустя более 60 лет сумел найти субмарины U-20 (залегла на глубине 25 м в 3 км к северу от Стамбула), U-23 — в 5 км к северу от населенного пункта Агва недалеко от Стамбула. Кроме того, предполагал Сельджук Колай, на глубине 300 м в 5 км к северу от города Зонгулдак затоплена еще одна подводная лодка — U-19.

Но пока обнаружена только U-23. На основе архивных данных удалось восстановить ее историю. Во время Второй мировой войны Турция в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года закрыла свои проливы для военных кораблей Германии и создала в них минные поля. В результате фашистам пришлось транспортировать в разобранном состоянии шесть малотоннажных подводных лодок типа II-B длиной 40 метров (U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 и U-24) из города Киль в румынский порт Констанца. Здесь подлодки собрали, и они начали действовать в Черном море в составе 30-й флотилии.

Позже фашистская Германия призвала турецкое правительство открыть проливы для трех подводных лодок (U-19, U-20 и U-23), заблокированных в Черном море, но получила отказ. Потом немецкий адмирал Карл Дёниц приказал капитанам потопить подлодки и высадиться на сушу в Турции. В 1944 году U-19 была затоплена недалеко от города Карадениз, U-20 — у побережья провинции Сакарья, а U-23 — у побережья Агвы члены экипажа нацистских подлодок были задержаны на территории Турции и на протяжении полутора лет содержались в городе Бейшехир провинции Испарта.