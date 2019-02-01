В Москве принудительно выселяют из общежития экс-сотрудников Минобороны РФ

Москва, , 15:39 — REGNUM Бывших сотрудников Министерства обороны РФ принудительно выселяют из общежития в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Совета депутатов столичного района Хамовники Александра Парушина.

Она рассказала, что утром первого февраля в общежитие, расположенное по адресу улица Большая Пироговская, 51, вместе с судебными приставами приехал начальник ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ для принудительного выселения жильцов.

В категорию «выселяемых» входят бывшие военнослужащие, члены их семей, многодетные матери, инвалиды, ветераны, пенсионеры и гражданские лица, проработавшие свыше 10 лет на Минобороны РФ.

«Есть основания полагать, что людей цинично лишили их единственного жилья для очередной коммерческой застройки и сноса ценного исторического здания Общежития Красной профессуры, которое должно быть сохранено, отреставрировано и передано семьям военных, которые жили здесь долгие годы», — добавила депутат.

По сообщениям жителей, здание якобы признали аварийным, однако в комнаты, по наблюдениям, уже заселяют неизвестных лиц. Постановления с требованием освободить занимаемые жилые помещения вручили 54 семьям, проживающим в доме.

Парушина рассказала, что обращения в защиту жильцов общежития направлены в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника ФГКУ «Центральное Территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России Натальи Ивановой, мэра Москвы Сергея Собянина.