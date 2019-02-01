Виталию Мутко назвали срок сдачи самого крупного долгостроя Челябинска

Челябинск, , 14:38 — REGNUM Вице-премьер Виталий Мутко посетил в Челябинске жилой район «Академ Riverside», который возводит ООО «Гринфлайт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Вице-премьер побывал в доме № 62 по Университетской набережной. Этот объект был сдан в декабре 2018 года. Люди в него уже заселены. К настоящему времени квартиры получили более 3,5 тысячи семей. Ещё 700 пока ждут.

Отметим, граждане ожидают квартир с 2015 года. Всего шло строительство 28 многоэтажных домов. Без долгожданного жилья почти 5 тысяч человек оказались из-за действий прежнего руководителя компании-застройщика. К настоящему времени он осуждён и отбывает наказание.

Ранее полностью решить проблему дольщиков планировалось до конца 2018 года. Теперь назван новый срок. Как отмечает глава ООО «Гринфлайт» Олег Лакницкий, последний дольщик компании получит ключи в апреле.