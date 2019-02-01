В Симферополе хотят установить памятник летчику-герою Амет-Хану Султану

Симферополь, , 14:35 — REGNUM Администрация Симферополя ищет место для установки памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану. Об этом 1 февраля журналистам сообщил заместитель главы администрации города Якуб Зейтуллаев.

«Это будет фундаментальное сооружение. Сейчас ведётся первоначальная работа по рассмотрению возможности его создания и установки. Проведём общественные слушания и определим, где именно можно установить памятник. В городе несколько зелёных зон, где бы он мог располагаться», — отметил чиновник.

Амет-Хан Султан родился 20 октября 1920 года в Алупке. Окончил железнодорожное училище в Симферополе. В годы Великой Отечественной войны совершил 603 боевых вылета, в 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника и 19 авиамашин разбил в групповых воздушных сражениях. Погиб при выполнении испытательного полета 1 февраля 1971 года.

В 2015 году к 95-й годовщине со дня рождения лётчика крымские власти обсуждали вопрос установки памятника на площади у Центрального рынка, названной в честь лётчика. Однако проект так и не был реализован.