Морозные выходные: температура в Туве опустится до –45 °С

Кызыл, , 14:35 — REGNUM В Туву, как и в другие регионы Сибири, идут морозы. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, на выходные (2−3 февраля) прогнозируется понижение температуры до — 45 °C.

По данным Тувинского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, ночью 2 февраля по республике северо-западный ветер усилится до 17−22 м/с. На дорогах гололедица. Также прогнозируется понижение температуры воздуха до −40… −45 °С.

Спасатели рекомендует жителям Тувы соблюдать правила пожарной безопасности, быть осторожными на дорогах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы накроют и другие регионы Сибири в начале февраля.

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