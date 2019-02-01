Президент Мексики: объём хищений топлива сократился почти в 25 раз

Мехико, , 16:14 — REGNUM 31 января президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что благодаря действиям его правительства объём хищения топлива в стране снизился с 70 тыс. до 3 тыс. баррелей/сутки.

«Мы будем и дальше стремиться к сокращению числа краж [топлива]. 70 тыс. и 3 тыс. баррелей — это не одно и то же. Разница есть», — отметил президент.

В ходе пресс-конференции Лопес Обрадор заверил, что в борьбе с хищениями горючего его правительство достигло успехов и что оно будет наращивать эти успехи до тех пор, пока не будет налажено снабжение топливом.

Как сообщило мексиканское агентство Televisa, президент пообещал, что государственная нефтяная компания PEMEX сэкономит как минимум 40 млрд песо, и тогда упомянутая цель будет достигнута.

В то же время Лопес Обрадор заявил о необходимости произвести дополнительные расчёты, поскольку на данный момент большее количество средств расходуется на охрану нефтепроводов, закупку и доставку горючего в цистернах взамен нефтепроводов.

«В любом случае, 40 млрд песо мы сэкономим», — заявил президент.

Лопес Обрадор подчеркнул, что причиной хищений горючего является не отсутствие технологий, а попустительство воровству.