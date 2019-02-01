Nintendo анонсировала игру Dr. Mario World для мобильных платформ

Токио, , 14:30 — REGNUM Nintendo анонсировала игру Dr. Mario World, которая выйдет на мобильных платформах летом 2019 года. Соответствующую публикацию компания разместила 1 февраля на Twitter-странице Nintendo of America.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1091110581703045120

Игра будет распространяться бесплатно, однако в ней будет присутствовать платный контент. Выйдет она на платформах iOS и Android и будет доступна в 60 странах мира. На сегодня нет больше никакой информации об этом проекте Nintendo, пока что не ясно, станет ли она продолжением предыдущих игр серии.

Читайте также: Видео: геймер поиздевался над лицевой анимацией в игре Resident Evil 2

Напомним, игра Dr. Mario впервые вышла на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в 1990 году. Она представляла собой игру-головоломку наподобие «Тетрис». Игроки должны были уничтожать вирусы при помощи пилюль одинакового цвета.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры смогут сыграть в демо-версию Anthem уже 1 февраля