Военнослужащие из США, задержавшие террориста, стали гражданами Франции

Париж, , 14:29 — REGNUM Трое военнослужащих из Калифорнии получили французское гражданство за оказанную помощь в предотвращении теракта в поезде в 2015 году. Специальная церемония состоялась накануне, 31 января. Об этом сообщает The Associated Press.

Уточняется, что гражданство Франции жители города Сакраменто Спенсер Стоун, Алек Скарлатос и Энтони Садлер получили в присутствии генерального консула Франции в Сан-Франциско и почётного консула Франции в Сакраменто.

«Спасибо и добро пожаловать во французскую нацию», — написал генконсул страны в Сан-Франциско Эмманюэль Лебрюн-Дамьен в Twitter.

https://twitter.com/elebrundamiens/status/1091132552050499584

Известно, что Скарлатос ранее служил в Национальной гвардии штата Орегон, а Стоун — лётчиком в ВВС США.

Напомним, инцидент произошёл в 2015 году. Во время поездки в Европу трое мужчин ехали из Амстердама в Париж и помогли обезвредить мужчину, открывшего огонь в поезде. По сообщению властей, злоумышленник, уроженец Марокко, был связан с радикальными исламистами.