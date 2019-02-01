Как Терри Пратчетт создавал модификацию TES IV

Лондон, , 14:33 — REGNUM Издание Eurogamer связалось с девушкой по имени Эмма, которая раньше создавала модификации для игры The Elder Scrolls IV: Oblivion. Оказалось, что над одной из модификаций с ней работал известный писатель Терри Пратчетт.

Девушка создавала игрового компаньона по имени Вилья и сама прописывала для неё озвучку. После того как модификация оказалась в общем доступе, с Эммой связался Терри Пратчетт. Писатель попросил девушку добавить Вилье специальный амулет, который сделал бы гоблинов в игре мирными. Писатель как раз писал книгу «Дело табак» и хотел подробнее изучить этих фэнтезийных существ.

Позже Пратчетт активнее присоединился к разработке модификации — он написал множество диалогов для Вильи и придумал названия для её специальных предметов. Из-за болезни Альцгеймера (которой страдал писатель) Пратчетт попросил Эмму создать для Вильи особую функцию, которая позволяла бы ей вывести персонажа игрока из пещеры прямо к выходу. Девушка не только прислушалась к писателю, но и расширила эту функцию — теперь Вилья могла сама выбирать путь для дальнейшего исследования локации.

В 2011 году писатель даже пригласил Эмму на вечеринку в честь старта продаж книги «Дело табак». Девушка сообщила, что прислушивалась к Пратчетту не из-за его известности, а из-за того, каким увлеченным и вежливым человеком он был.

Напомним, что Терри Пратчетт скончался 12 марта 2015 года. Писатель известен прежде всего сатирическим фэнтези-циклом «Плоский мир». Общий тираж книг Пратчетта составил порядка 50 млн экземпляров. Писатель страдал об болезни Альцгеймера, которая начала прогрессировать к 2012 году. Тогда Пратчетт надиктовывал текст своих книг помощнику и программам по распознаванию речи.

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