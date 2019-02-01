Главу Дагестана могут допросить по делу убитых братьев-пастухов

Махачкала, , 15:13 — REGNUM Правозащитная организация «Комитет против пыток» подала ходатайство в Следственный комитет РФ о приглашении главы Дагестана Владимира Васильева для дачи показаний по делу об убийстве братьев-пастухов Гасангусейновых. Таким образом, возможно, будут получены сведения о возможном участии в преступлении определённых силовых структур, в частности, подразделений Специального отряда быстрого реагирования. Об этом сегодня, 1 февраля, в ходе одиночного пикета на центральной площади города Махачкалы официально заявил законный представитель родителей убитых ребят Джамбулат Гасанов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Напомним, братья Наби (17 лет) и Гасангусейн (19 лет) Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года в Шамильском районе Дагестана. Согласно оперативной сводке, подписанной и. о. начальника райотдела полиции, молодые люди были ликвидированы в ходе спецоперации. Якобы братья открыли стрельбу по силовикам и были убиты ответным огнём.

В течение 15 месяцев пастухи фигурировали в деле как боевики. Однако в ноябре 2017 года дело было переквалифицировано на статью «Убийство», которое ведётся в отношении неустановленных лиц. Однако сторона Гасангусейновых все время расследования убеждала в причастности к преступлению сотрудников отдела МВД по Шамильскому району и подразделения ЦПЭ с дислокацией в селе Гергебиль и всячески старается это доказать. В октябре 2018 года дело было передано в центральный аппарат СК России.

В недавнем интервью для газеты «Новое дело», которое вышло 26 января, глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что «занимался этим делом». По словам политика, произошла «трагическая ошибка», и в ходе своего ответа он упомянул подразделение СОБР.

«Представьте: КТО, ночь, спускаются люди с гор. И у кого-то не выдержали нервы, и он начал стрелять… Да, произошла трагическая случайность, погибли дети. Но кто эти мальчишки-собровцы? Кто они? Тоже дети же, оказавшиеся в очень сложной ситуации. Уверен, они искренне не понимали, что это пастухи», — приводит издание слова Васильева.

По словам Джамбулата Гасанова, они с отцом убитых братьев Муртазали Гасангусейновым полностью поддерживают инициативу Комитета против пыток.

«Мы хотим знать, откуда у него эта информация, почему он называл СОБР. Возможно, ему что-то известно», — говорит представитель семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина к главе государства обратилась корреспондент дагестанского телевидения Елена Еськина. Журналистка попросила лидера взять под личный контроль расследование дела, чтобы убитые были официально реабилитированы. Владимир Путин в ответ заявил, что ранее не был знаком с этим делом и пообещал дать соответствующее поручение руководителю СК РФ Александру Бастрыкину.

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«Так грязно не работайте, братья!»

«Так грязно не работайте, братья!» — продолжение