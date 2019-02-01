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Видео: геймер поиздевался над лицевой анимацией в игре Resident Evil 2

Общество

Результат получился одновременно смешным и жутким

Вашингтон, 1 февраля 2019, 14:14 — REGNUM  В сети опубликовано видео, в котором показано, что будет, если в пять раз увеличить значения показателей лицевой анимации у персонажей игры-ремейка Resident Evil 2. Ролик был выложен на YouTube-канале пользователя DPO23.

Стоит отметить, что он уже не первый раз проделывает подобное с играми, ранее его «жертвами» стали такие проекты, как Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Результат получился довольно смешным и одновременно жутким, своеобразно вписавшись в атмосферу игры.

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Напомним, ремейк Resident Evil 2 вышел в продажу 25 января 2019 года. Он представляет собой новую игру, в основу которой лег оригинальный сюжет шедевра 1998 года.

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