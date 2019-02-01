Команда «Молодёжки ОНФ» провела первый экологический рейд в Казани

Казань, , 14:13 — REGNUM В рамках информационной кампании по новой системе обращения с ТКО команда «Молодежки ОНФ» провела рейд по мусорным площадкам во дворах многоквартирных домов в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России введен новый порядок начисления и оплаты услуг по вывозу и утилизации мусора. Согласно реформе каждый регион выбирает единого оператора по вывозу мусора.

Молодые люди обошли более 25 подъездов в нескольких домах по трем адресам, где были зафиксированы проблемы с вывозом коммунальных отходов и провели опрос населения. Жители высказали свои пожелания о том, как должна выглядеть мусорная площадка в их дворе.

Так же у каждого человека была возможность лично познакомиться с представителем регионального оператора, который сопровождал общественников во время обхода, и задать ему интересующие вопросы.

На всех проинспектированных мусорных площадках теперь висят таблички, на которых команда «Молодежки ОНФ» вместе с регоператором определили и указали дату, когда люди смогут увидеть реальные изменения в своих дворах.

В ближайшие дни молодые люди проверят еще несколько дворов, а также полигонов для сбора мусора. Экологические рейды одновременно с Казанью пройдут в Челябинске, Нижним Тагиле и Костроме.