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В Саудовской Аравии казнили домработницу из Филиппин, обвиненную в убийстве

Общество

В Королевстве Саудовская Аравия казнили филиппинскую домработницу за совершение убийства, детали которого не сообщаются

Эр-Рияд, 1 февраля 2019, 19:05 — REGNUM  31 января в Королевстве Саудовская Аравия казнили 39-летнюю филиппинскую домработницу. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, ее обвинили в совершении убийства в 2015 году.

Представитель министерства иностранных дел Филиппин Эльмер Като с сожалением заявил, что ведомству не удалось сохранить жизнь женщины. Като отказался предоставить информацию о казненной филиппинке или об убийстве, которое она, как предполагается, совершила. Представитель МИДа объяснил это нежеланием ее семьи разглашать данную информацию.

Источник уточняет, что Филиппины направили обвиняемой адвоката на время судебного разбирательства, а также приставили к ней двух представителей МИДа, чтобы они делились информацией с семьей женщины.

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Зарубежная хроника
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