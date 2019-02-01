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ВОЗ: дети в сирийских лагерях беженцев умирают от переохлаждения

Общество

ВОЗ сообщила о том, что в сирийских лагерях беженцев на севере страны дети умирают от переохлаждения

Дамаск, 1 февраля 2019, 15:28 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что как минимум 29 детей в сирийских лагерях беженцев погибли от переохлаждения за последние восемь недель. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, среди 29 детей насчитывается несколько новорожденных.

Население лагеря Аль-Хол на севере Сирии начало беспрецедентно расти, после того как 23 тысячи человек вернулись из зон военных столкновений с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель ВОЗ в Сирии Елизавета Хофф назвала ситуацию в стране «душераздирающей». ООН запросила свободный доступ для организации к лагерю, отметив, что ситуация достигла критической точки для 33 тысяч человек, включая «женщин и детей, которые живут в ужасных условиях при низких температурах».

«Многим новоприбывшим беженцам пришлось жить под открытом небом без палаток, обогревателей, одеял и теплой одежды», — добавила Хофф.

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Зарубежная хроника
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