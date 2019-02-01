Предприниматели в Липецке протестуют против сноса киосков

Липецк, , 14:04 — REGNUM В Липецке местные предприниматели ежедневно пикетируют здание городской администрации. Бизнесмены протестуют против начавшейся «зачистки» от киосков и павильонов, передаёт ОТР.

В настоящее время уже убраны почти 400 торговых точек, которые власти считают незаконными. В отношении некоторых предпринимателей мэрия возбудила уголовные дела, пытается доказать, что их киоски — самострой. При этом, по словам владельцев, все разрешительные бумаги у них имеются. Основные претензии чиновники предъявляют к внешнему виду киосков, который, по мнению властей, портит вид города.

«Разрешали ставить киоск, потом киоск оброс фундаментом и кирпичной стеной и вдруг стал стационарным. И, по мнению предпринимателей, он должен стоять вечно. У администрации другая позиция», — пояснил начальник управления потребительского рынка департамента экономического развития Липецка Антон Мамонов.

Как утверждают сами предприниматели, власти просто предпочитают не замечать проблему. Бизнесмены говорят, что и сами не прочь привести свои киоски в порядок, однако администрация «отметает абсолютно все проекты, которые им приносили».

Предприниматели говорят, что боятся за свой бизнес. Всего без средств к существованию могут остаться около 5 тысяч человек. Это владельцы киосков и продавцы, люди в основном пенсионного и предпенсионного возраста.