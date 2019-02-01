Анна Кузнецова: родители должны контролировать качество питания в школах

Кемерово, , 14:04 — REGNUM Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции накануне, 31 января, заявила, что важную роль в контроле качества питания в школах принадлежит родителям и общественным организациям.

«Были проведены ряд опросов, что показывает, что родители не всегда обращают внимание, а это очень важно. Ребёнок не всегда расскажет», — цитируют «РИА Новости» Кузнецову, которая также отметила, что необходимо рассмотреть возможность доступа и порядок родительского контроля, потому как «он существенно подвинет ситуацию».

По ее словам, информация о коррупционных факторах, паразитировании на здоровье детей должна поступать незамедлительно. Кузнецова отметила, что в этом году ставится задача заняться изучением качества детства в российских регионах.

«В этом году мы планируем заняться изучением «качества детства» — это комплексный показатель. На сегодня нет единого органа власти, отвечающего за детство вцелом, при этом порядка 20 ведомств в той или иной части занимаются детством. Существует много разных параметров учёта, расчёта тех или иных процессов, которые порой трактуется разными ведомствами по-разному. Весной мы планируем завершить мониторинг «качества детства» в регионах. Начнём с детей-сирот и посмотрим, где положение достойно высокой оценки, а где есть проблемы, при этом, самое главное, по какой причине это произошло и на что обратить внимание, чтобы исправить ситуацию», — написала Кузнецова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявило падающих в голодные обмороки школьниках. Подробностей он раскрывать не стал. Не сообщил он и о том, в каких именно школах происходили подобные случаи.

Резонанс вокруг заявления Кислицына вывел тему питания детей в кемеровских школах на федеральный уровень. Была создана специальная комиссия, которая побывала в некоторых школах региона, но подтверждения словам детского омбудсмена не нашла. Ситуацией заинтересовались следственный комитет и прокуратура.

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Проверки назначены во всех учебных заведений Кузбасса, начала работать «горячая линия».

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