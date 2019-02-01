В Казахстане 2019 год объявлен «годом качества правосудия»

Астана, , 14:00 — REGNUM Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов объявил 2019 год «годом качества правосудия», сообщает 1 февраля издание «Власть».

Асанов отметил, что Верховный суд совместно с Комитетом национальной безопасности, генеральной прокуратурой и национальным бюро по противодействию коррупции разработали механизм своевременного выявления случаев злоупотребления со стороны судей.

Председатель Верховного суда добавил, что новый механизм контроля судей заключается в централизации всех жалоб на судей и их действия.

«Коллеги, я просил бы это четко зарубить себе на носу. Я очень надеюсь, что вы меня понимаете и читаете между строк. Честным и добросовестным судьям боятся нечего», — добавил Асанов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля состоялось расширенное совещание Верховного суда Казахстана. В ходе мероприятия Асанов заявил, что суды по делам несовершеннолетних планируется трансформировать в семейные суды.

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