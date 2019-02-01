Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Японские компании Line и Nomura создадут финансовый сервис на базе блокчейн

Общество

Line и Nomura заявили о совместной разработке финансовых услуг с использованием технологии блокчейна

Токио, 1 февраля 2019, 17:20 — REGNUM  31 января японский разработчик известного социального приложения Line, японский финансовый холдинг и крупнейшая брокерская компания Nomura заявили о том, что они объединятся для создания финансовых услуг на базе блокчейн, технологии для торговли криптовалютой. При этом Nomura планирует приобрести часть акций Line.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Line предоставит свою технологию онлайн-безопасности, а Nomura — свои ноу-хау финансового бизнеса. Кроме того, мессенджер Line летом 2018 года объявил о запуске собственного блокчейна Link Chain, а также собственной криптовалюты Link. Nomura, в свою очередь, еще находится на этапе тестирования блокчейна, чтобы в будущем использовать технологию для повышения эффективности внебиржевой торговли производными финансовыми инструментами (деривативами).

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Зарубежная хроника
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