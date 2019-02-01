Хакасия перешла в режим повышенной готовности из-за сильных морозов

Абакан, , 13:51 — REGNUM В Хакасии в морозы будут приняты дополнительные меры безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 февраля, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На особом контроле — прохождение отопительного сезона, профилактика пожаров, недопущение происшествий на автодорогах.

В управлении заверили, что профильные министерства и ведомства уже начали функционировать в режиме повышенной готовности. На автодорогах усилено патрулирование.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 1 февраля прогнозируются сильные морозы. В отдельных районах республики температура воздуха может понизиться до минус 40 градусов.

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