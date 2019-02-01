В Калуге с должников за ЖКУ приставы взыскали 750 тысяч рублей

Калуга, , 13:51 — REGNUM В первые три дня текущей рабочей недели судебные приставы в Калуге провели рейды по адресам должников за жилищно-коммунальные услуги, газоснабжение, электроэнергию, тепло и должникам по кредитным платежам. Как сообщила 1 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, они проходили в вечернее время.

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Всего в ходе рейдов судебные приставы посетили неплательщиков по 763 исполнительным производствам. Гражданам-должникам предлагалось на месте оплатить имеющиеся задолженности с помощью мобильного платежного терминала, а также разъяснялись последствия неуплаты. Беседы с судебными приставами возымели своё действие. Граждане погашали свои долги, как полностью, так и частично. В результате было взыскано порядка 750 тысяч рублей.

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Кроме того, судебные приставы производили проверку имущественного положения неплательщиков, не пожелавших рассчитаться с долгами. В ходе рейдов аресту подверглось имущество в квартирах 17 граждан. Под арест попала мебель, компьютерная и бытовая техника. Если в течение 10 суток данные граждане не оплатят задолженности, арестованные вещи будут реализованы в счёт уплаты долга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за 11 месяцев 2018 года судебные приставы взыскали с должников 2,84 млрд рублей, что на 400 млн больше, чем за аналогичный период 2017 года. В отношении должников по алиментам за этот же период было возбуждено свыше 400 уголовных дел.