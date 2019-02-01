Волгоградский телефонный террорист хотел «проверить» реакцию полицейских

Волгоград, , 13:45 — REGNUM В Волгограде полиция задержала подозреваемого в ложных сообщениях о готовящихся терактах, из-за которых экстренным службам пришлось эвакуировать два торговых центра. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Волгоградской области, им оказался 23-летний охранник, работающий в одном из этих торговых центров.

Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в двух торговых центрах Волгограда, дважды поступали 31 января. ТЦ были расположены на разных концах города. Оба раза на места выезжали полицейские и кинологи со служебными собаками. Здания были обследованы, работники и посетители — эвакуированы. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Телефонного террориста поймали благодаря записям с камеры видеонаблюдения. Оказалось, что оба раза охранник звонил по экстренному номеру прямо во время работы — с телефона, выставленного в качестве образца в торговом зале.

Злоумышленник заявил, что хотел «проверить оперативность волгоградских спецслужб». В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас охранник находится в изоляторе временного содержания.