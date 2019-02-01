Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Население Турции превысило исторический максимум

Общество

И достигло 82 млн человек

Анкара, 1 февраля 2019, 13:47 — REGNUM  Население Турции достигло 82 млн человек, что стало рекордом за всю историю существования государства, сообщает 1 февраля Anadolu Ajansi.

По официальным данным, предоставленным статистическими агентствами, население страны за 2018 год увеличилось на 1 млн 193 тыс. 357 человек. Мужское население составляет 41 млн 139 тыс. 980 человек, женское — 40 млн 863 тыс. 902 человека.

Кроме того, демографы отметили, что в Турции также растут темпы роста населения, если в 2017 году данный показатель составлял коэффициент 1.24, то в 2018 он увеличился до 1.47.

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Демографическая статистика
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