В Тюменской области за ДТП с чиновницей наказана администрация села

р-н Тобольский, Тюменская область, , 14:59 — REGNUM Гибель водителя и тяжёлые травмы главного специалиста администрации Надцынского сельского поселения Тобольского района признаны несчастным случаем на производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Тюменской области.

Авария произошла в вечернее время 19 декабря 2018 года на 303 километре дороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Водитель грузовика DAF, обгоняя попутный легковой автомобиль Datsun, выехал на встречную полосу. Водитель Datsun в этот момент стал выполнять левый поворот.

В результате происшествия погиб 63-летний водитель Datsun, 50-летняя пассажирка получила тяжёлые травмы. Оба они на тот момент являлись сотрудниками администрации Надцынского сельского поселения.

В ходе расследования установлено, что среди причин несчастного случая — нарушение правил дорожного движения водителем администрации поселения. Причём погибший не прошёл обязательный предрейсовый осмотр. Как выяснили сотрудники Гострудинспекции, в администрации Надцынского сельского поселения отсутствует система управления охраной труда.

За нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.