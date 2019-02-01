Хабиров предложил перевести школы Башкирии на «пятидневку»

Уфа, , 13:40 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил ввести в школах республики пятидневную учебную неделю. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

«Давайте вместе задумаемся, может быть, нам в республике перейти на пятидневную учебную неделю? Мы работали над этим, аккуратно взвешивали», — отметил Хабиров.

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По его словам, ребенок, которому пытаются шесть дней в неделю давать знания — измотан и издерган.

«В то же время мы хотели бы, чтобы наши дети все-таки выходили из школ здоровыми, счастливыми, нравственно красивыми людьми», — считает руководитель республики.

Хабиров подсчитал, что в случае введения «пятидневки» освобождаются 32 субботы в год.

«По одной субботе в месяц мы предлагаем занимать детей различными спортивными, общественными, патриотическими и т.п. мероприятиями», — подытожил врио главы Башкирии.

Жителям республики предложено проголосовать за эту инициативу на странице Хабирова. До настоящего момента в голосовании приняли участие около 30 тыс. человек. Из них 48,87% башкирцев считают, что нужно освободить субботы и не нагружать их дополнительными мероприятиями. 47,75% проголосовавших согласны каждую четвертую субботу месяца посвящать массовым мероприятиям, если будет «пятидневка». И только 3,38% граждан поддерживаю сохранение шестидневной учебной недели. При этом в комментариях ряд родителей отмечает, что в случае перехода на «пятидневку» дети, которые учатся во вторую смену, будут приходить в школу ночью. Другие предлагают отменить ряд «ненужных» предметов, в число которых попали башкириский язык, музыка, изо, и тогда эту идею можно реализовать.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициатива о переходе российских школ на «пятидневку» неоднократно обсуждалась на федеральном и региональных уровнях.

Так, в мае 2015 года депутаты от «Справедливой России» выступили с законодательной инициативой о внедрении пятидневки в школах РФ. Авторы законопроекта ссылались на данные Минобрнауки, которые свидетельствовали о росте числа детей с хроническими заболеваниями, а также об увеличении простудных заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата. Одной из вероятных причин ведомство называло рост школьной нагрузки.

Однако профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить этот законопроект. В частности, отмечали в комитете, регионы не смогут в рамках пятидневной недели освоить в полном объеме действующие учебные планы, особенно в классах с углубленным изучением отдельных предметов. Кроме того, проблема также упирается в нехватку свободных классов в школьных зданиях, что соответственно может увеличить число детей, обучающихся во вторую смену и рост числа уроков в течение дня

В ноябре-декабре 2015 года правительство Московской области проводило голосование по вопросу внедрения пятидневной ученой недели. 94% граждан из 50 тыс. участников онлайн голосования поддержали «пятидневку». Идею поддержали и 78% учителей.

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В феврале 2018 года вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец высказала мнение, что учебный план «можно уместить в пять дней». Однако введение пятидневной недели отдают на откуп школам.

В марте 2018 года ректор Самарского государственного медицинского университета, член Российской академии медицинских наук Геннадий Котельников предложил перевести школьников Самарской области на пятидневную учебную неделю.

«Это создает дискомфорт. Дети «изнашиваются» — позволю себе употребить такое слово. Говорю как медик», — констатировал ректор медицинского вуза. При этом он напомнил, что в медуниверситете пятидневную неделю ввел 20 лет назад. Глава региона Дмитрий Азаров тогда напомнил, что уже есть пилотные проекты, когда детей перевели на дистанционное обучение по субботам.

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В сентябре 2018 года за отмену шестидневной учебной недели в школах России высказался депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия»). Парламентарий считает, что отмена учебы по субботам поможет правильному усвоению учебного материала, позволит родителям больше заниматься своими детьми, хорошо отразится на воспитательной функции семьи, поскольку дети и родители смогут вместе проводить выходные.