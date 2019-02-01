В Швейцарии оштрафован полицейский, преследовавший преступника

Женева, Швейцария, , 13:39 — REGNUM В соцсетях обсуждают историю полицейского из Женевы, который так старался догнать грабителя, что в итоге сам нарушил закон и был привлечен к ответственности.

Страж порядка бросился в погоню на полицейской машине за грабителем, который решил пересечь границу с Францией. При этом он решил выключить сирену и проблесковые маячки. Догнать преступника ему не удалось и сам он в итоге был привлечен к ответственности: суд приговорил его к одному году условного лишения свободы.

Случай произошел ещё в 2014 году, судебные разбирательства по его поводу длились около пяти лет. Все, чего смог добиться полицейский — это изменить наказание на штраф в 600 франков (около 40 тыс. рублей).

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Ранее ИА REGNUM опубликовало историю пожилого мужчины из Таиланда, которого около десяти лет назад бросила у дороги дочь. С тех пор старик продолжает ждать её на том же самом месте.

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