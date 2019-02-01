Депутаты парламента Бангладеш накормили 70 тысяч человек

Дакка, , 15:34 — REGNUM Недавно избранные члены бангладешского парламента нового созыва организовали открытый обед для всех желающих, число которых составило 70 тысяч человек. По информации бангладешского новостного издания «Prothom Alo», инициатива проведения подобного мероприятия принадлежит одному из парламентариев — Айенуддину, который назвал мероприятие «Объединением». В организации открытого обеда участвовал и председатель муниципального совета округа Харипур Базле Ризви ал-Хасан Мунзил. По его словам, «Объединение» готовилось в основном членами муниципального совета «долгих 17 дней», хотя «были, конечно, и другие организаторы».

От имени каждого столичного округа был накрыт отдельный стол. После торжественного открытия мероприятия все посетители были приглашены к столам, а по завершении обеда началась культурная программа. Из-за огромного числа пришедших на праздник людей на шоссе образовалась пробка длиной в 1 км, при этом движение возобновилось только по окончании всего мероприятия.