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Вручение повестки в армию приравнивают к получению паспорта

Общество

Новый принцип борьбы с уклонистами

Москва, 1 февраля 2019, 13:33 — REGNUM  Законопроект, приравнивающий неявку призывника в комиссариат к уклонению от службы в армии, внес в Госдуме депутат Андрей Красов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Прежде всего, закрепляется новый принцип исполнения гражданами обязанностей по воинскому учету, заключающийся в самостоятельной явке граждан, достигших призывного возраста, на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности. Таким образом, явка в комиссариат приравнивается к получению паспорта гражданина РФ или к уплате налогов.

Нормами предлагается уточнить, что неявка гражданина без уважительных причин в военный комиссариат в установленные федеральным законом сроки, в том числе неявка гражданина по повестке военного комиссариата считается уклонением от исполнения воинской обязанности и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одновременно увеличиваются штрафы за неявку призывника и уклонение от армии — в десять раз. Максимальный штраф составит 10 тыс. рублей.

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета, где им может быть вручена повестка под расписку.

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Вооруженные силы России
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