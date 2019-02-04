Три документальных фильма о борьбе с раком

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечают День борьбы с раковыми заболеваниями. Дату учредил Международный противораковый союз в 2005 году, чтобы напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, а также снизить смертность от рака. ИА REGNUM составило подборку документальных фильмов об этом заболевании.

«Победить рак»

Трехсерийная документальная драма Катерины Гордеевой на телеканале НТВ направлена на то, чтобы зритель победил страх перед заболеванием, с которым приходится сталкиваться каждому третьему жителю планеты. В основе сюжета лежит история женщины-врача, которая в одночасье оказалась в роли пациентки, дошла до дна отчаяния и выкарабкалась оттуда. Своими историями также поделились Людмила Улицкая, Лайма Вайкуле, Эммануил Виторган и солистка группы Roxette Мари Фредрикссон.

«Рак. История болезни»

Фильм телеканала ТВЦ рассказывает о достижениях медицины в борьбе с онкологией и том, как при этом важна вера пациента в свои силы. В основу сюжета легла история женщины, которой поставили страшный диагноз во время беременности. Врачи запрещали ей рожать, дабы сохранить жизнь женщины, но жажда материнства и желание жить сотворили чудо, которое повергло в шок онкологов.

«Правда о раке. Поиск методов лечения»

Автор фильма Тай Боллинджер рассказывает свою историю о том, как он пришел к альтернативной онкологии. Режиссер записал более сотни интервью с ведущими учеными, исследователями и специалистами, использующими альтернативные методы лечения рака. Также Боллинджер пообщался с людьми, которые победили рак с их помощью.

По данным ВОЗ, рак является второй из основных причин смерти в мире. Так, в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Примерно в трети случаев смерть от онкологии вызывают пять основных источников риска: высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя. Предотвратить возникновение 30−50% раковых заболеваний можно, если избегать факторов риска и осуществлять профилактику. Например, проводить вакцинацию против инфекций, вызываемых ВПЧ и вирусом гепатита В, бороться с источниками опасности на рабочем месте, сократить воздействие ультрафиолетового излучения и уменьшать воздействие ионизирующего излучения.

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