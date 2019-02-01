Отказ от экстренной госпитализации в Москве: есть ли негласный приказ?

Москва, , 15:26 — REGNUM В сети набирает обороты скандал, связанный со случаями отказа от госпитализации пациентов врачами скорой помощи Москвы. Тема обсуждается и в СМИ, и в многочисленных комментариях на форумах и в социальных сетях.

«Мой друг в прошлом году скончался. При этом скорая к нему выезжала дважды. В первый раз «пшикнули» нитроглицерин, сняли ЭКГ и сказали: «Мы сейчас (в час ночи), увезём тебя в больницу на другой край земли, а тебя не положат. Нам … (наказание), тебе ждать до утра. Утром езжай к кардиологу. Что у тебя мы не поняли». Товарищ — военный, майор запаса. Сказал: «Есть терпеть до утра». Не вытерпел, второй раз приехала реанимация, не оживила. 53 года, ушёл к ангелам», — пишет bruthoma.

«Работаю в московской скорой. Негласный приказ действительно существует с наказаниями для ослушавшихся», — подтвердил MadGarrik.

Жители Москвы, кому приходилось вызывать на дом скорую, обращают внимание, что разговор с врачами за последние годы изменился. Даже в очевидных случаях госпитализацию врачи не предлагают, а спрашивают пациента, поедет ли тот в больницу. Такая постановка вопроса в ситуации, когда врачебная помощь необходима, безусловно, уменьшает число госпитализаций, поскольку решение полностью перекладывается на пациента, который не всегда в состоянии оценить степень угрозы своему здоровью.

Пользуются интересом читателей и информационные заметки в СМИ и на популярных сайтах о том, как добиться госпитализации, несмотря на отказ фельдшеров. Пациентам рекомендуется вызывать бригады повторно, жаловаться дежурному и на горячую линию. И, конечно, проявлять принципиальность и настойчивость, не давая медицинским работникам формального права для отказа.

Департамент здравоохранения Москвы прокомментировал сложившуюся ситуацию, опровергнув существование запрета или ограничения для медицинской эвакуации пациентов:

«Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад СМП наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются».

В департаменте обратили внимание, что «не все пациенты, обратившиеся в службу скорой помощи, нуждаются в медицинской эвакуации»:

«В ряде ситуаций возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте вызова, в том числе применив имеющиеся на оснащении бригад СМП высокоэффективные лекарственные препараты. Так например, пациентам с повышением артериального давления, с нарушениями ритма сердца, хроническими и остро возникшими болевыми синдромами, повышением температуры тела зачастую достаточно проведения медикаментозной терапии бригадой СМП.

Ежедневно 25−30% (около 3 000) вызовов бригад СМП заканчиваются медицинской эвакуаций. Так, к примеру, за истекшую неделю бригадами СМП направлено более 20 500 пациентов в стационары города. Дополнительно к эвакуированным скорой более 18 000 пациентов направлено поликлиническими учреждениями в плановом порядке и более 8 000 самостоятельно обратились в стационары города».