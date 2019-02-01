Предприниматель из Дагестана украл у банка 64 млн рублей

Махачкала, , 13:23 — REGNUM Предпринимателя из Дагестана признали виновным в мошенничестве в сфере кредитования на 64 млн рублей. Ему назначено наказание в виде 3,6 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

В ходе судебного заседания было установлено, что обвиняемый в 2012 — 2013 годах представил в филиал банка заведомо ложные сведения о наличии у него залогового имущества. Благодаря этому он получил кредит на большую сумму. Однако свои обязательства перед банком в установленные сроки он не исполнил, а полученные деньги похитил.

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Как сообщало ИА REGNUM , в ноябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении учредителя дагестанской строительной компании «Строй Мир». По версии обвинения, он получил в ООО «Дагэнергобанк» кредит на сумму 139,5 млн рублей. Однако это было сделано с использованием документов, оформленных на подставных лиц пяти подконтрольных организаций. Деньги в последующем злоумышленник обналичил и похитил.