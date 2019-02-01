В Калужской области индексация соцвыплат затронула 166,2 тыс. жителей

Калуга, , 13:16 — REGNUM 166 тыс. 221 жителю Калужской области с 1 февраля 2019 года проиндексированы социальные выплаты на 4,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

По данным ведомства, стоимость полного денежного эквивалента набор социальных услуг с 1 февраля выросла до 1121,42 рубля в месяц. Данный набор включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания — на 863,75 рубля, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — на 133,62 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — на 124,05 рубля.

Напомним в России ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают 15,2 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2018 год. Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете Пенсионного фонда России в размере 459 млрд рублей. С 1 января 2019 года страховые пенсии 32 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.