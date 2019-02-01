Железнодорожные пути в Махачкале представляют опасность

Махачкала, , 13:21 — REGNUM Факты ненадлежащего содержания железнодорожных путей выявлены в городе Махачкале. Среди нарушений называются уширение рельсовой колеи, гнилость шпал, дефекты рельсов, неисправности стрелочных переводов и так далее, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Ведомство потребовало у руководителей организаций, эксплуатирующих пути, устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности. В отношении должностных лиц возбуждено 19 административных дел за нарушение правил безопасности железнодорожного движения.

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Отметим, что из-за наличия в Махачкале железнодорожных путей, происшествия на них случаются нередко. Как сообщало ИА REGNUM, 24 января на окраине города, в районе посёлка Новый Хушет, местная жительница попала под колеса поезда. От полученных травм женщина скончалась на месте. В социальных сетях очевидцы писали, что авария произошла на пешеходном переходе через железнодорожные пути.

Ранее, 9 сентября 2018 года, в Махачкале 14-летний подросток получил удар током высокого напряжения, когда попытался подняться на вагон-цистерну грузового поезда. Мальчик получил 63% ожогов тела и был доставлен в реанимацию.

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