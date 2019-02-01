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Жители Москвы смогут пройти бесплатную онкологическую диагностику — Собянин

Общество

«4 февраля — Всемирный день борьбы против рака»

Жители Москвы смогут пройти бесплатную онкологическую диагностику — Собянин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 1 февраля 2019, 12:58 — REGNUM  В больницах Москвы 4 февраля можно будет пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети Twitter.

«4 февраля — Всемирный день борьбы против рака», — напомнил градоначальник.

По его словам, жители российской столицы в этот день могут получить консультации специалистов и пройти бесплатную диагностику.

Справка ИА REGNUM :

Отмечаемый 4 февраля Всемирный день борьбы против рака — это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года.

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Онкологические заболевания
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