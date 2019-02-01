Педагогам-психологам в Казахстане установят доплату за квалификацию

Астана, , 12:59 — REGNUM С 1 сентября 2019 года педагоги-психологи в Казахстане получат доплату за квалификацию, подтвержденную по новой системе аттестации, заявила заместитель министра образования и науки республики Бибигуль Асылова, сообщает Informburo.

В министерстве отметили, что в образовательных организациях Казахстана работают 7 218 педагогов-психологов. По официальным данным, средний должностной оклад психологов со стажем 7−10 лет составляет 70 800 тенге (12 174 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января заместитель директора департамента дошкольного и среднего образования министерства науки и образования Казахстана Сауле Кабимолдаева заявила, что учителям в Казахстане планируют предоставить право выхода на пенсию при достижении 30-летнего непрерывного педагогического стажа.

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