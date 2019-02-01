Пользователи сети разглядели жуткий момент в сериале «Друзья»

Лос-Анджелес, США, , 12:51 — REGNUM Участники форума Reddit обсуждают один жутковатый момент в сериале «Друзья». Пользователь Brian_Stryker обратил внимание на одну деталь интерьера в эпизоде «Новое платье Рэйчел».

По сюжету героиня Дженнифер Энистон при посещении дома своего бойфренда одевает соблазнительное нижнее бельё, не догадываясь, что в здании находятся родители возлюбленного. Brian_Stryker обратил внимание на бюст, который расположен в углу комнаты. Если приглядеться, то видно, что его глаза периодические светятся красным светом.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи YouTube увидели в видеоклипе времен СССР, как Владимир Путин и Николас Мадуро играют в одной музыкальной группе. Они сделали такие выводы, посмотрев видео группы «Альянс» 1987 года на песню «На заре».

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