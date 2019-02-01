Около 30 сел Саратовской области отрезаны от цивилизации из-за снегопада

Саратов, , 12:43 — REGNUM 1 февраля не восстановлено транспортное сообщение с 28 населенными пунктами в Саратовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

В частности, в результате сильного снегопада заблокирован проезд в населенные пункты Новоузенского, Озинского и Питерского районов области. Всего в этих селах проживают 3 824 человека.

Работу по расчистке дорог от снега ведут 73 человека и 48 единиц техники. Личный состав Волжского спасательного центра МЧС России продолжает выполнять работы в Озинском районе.

Главное управление МЧС по Саратовской области и подведомственные учреждения функционируют в режиме повышенной готовности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по информации главного метеоролога Саратовской области Михаила Болтухина, в областном центре с начала зимы до января выпала трехмесячная норма осадков. От снегопада регион страдает наиболее значительно в Приволжском федеральном округе.

Регулярно приостанавливается движение на городских и федеральных дорогах. В будние дни Саратов регулярно стоит в 10-балльных пробках. Наблюдаются перебои в работе трамваев и другого общественного транспорта. К ликвидации последний снегопада в регионе привлекли военных и спасателей.

Накануне проблема с расчисткой дорог обсуждалась с участием полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

«Мы видим и по обращениям граждан, и по сообщениям СМИ, что проблема уборки снега — одна из самых острых и болезненных вопросов для жителей Саратовской области. Сегодня провели отдельное совещание на эту тему. Действительно, в регионе были аномальные явления, существенное превышение объема выпавших осадков. Здесь многое зависит от того, как работают службы, как быстро мобилизуются ресурсы, которые нужно привлечь из других регионов», — отметил Комаров. Полпред выразил надежду, что проблема транспортной доступности населенных пунктов области будет решена в течение ближайших суток.